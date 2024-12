L'FC Andorra vol fer tres fitxatges al mercat d'hivern

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’impactant resultat i la golejada assolida diumenge a l’Estadi Nacional davant Osasuna Promeses per 7-2 ha servit per alleujar tensions per la Baixada del Molí i per injectar moral a l’FC Andorra, però no ha desviat ni un mil·límetre el guió marcat per la direcció esportiva. Tal com va explicar el Diari al setembre, Jaume Nogués té previst que l’equip es reforci durant el mercat d’hivern.