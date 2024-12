L’equip Vinyes Dabad tanca la temporada a les 4 hores de Lleida

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip Vinyes Dabad va cloure la present temporada a les 4 hores de resistència de terra de Lleida. Després d’un any intens en el certamen de ral·lis sobre terra a Espanya amb el Hyundai i20 Rally2 Team Rallycar de l’equip Rtechnology i de competir en el Campionat d’Espanya de Turismes (GT-CET) en circuits amb el Porsche 992 GT3 CUP Baporo Motorsport, l’equip andorrà va canviar d’ambient i amb dos vehicles va prendre part de la cita lleidatana. El primer equip va estar format per Joan Vinyes Jr i Marc Barcons, amb un Peugeot 206 1.6, i que es van veure obligats a abandonar en bolcar als entrenaments de dissabte i un cop avaluats els danys. El segon equip format per Joan Vinyes, Quim Guillamet i Melchor Caminal amb un Seat Ibiza 1.8T, va aconseguir la cinquena posició a la formació de sortida per la cursa, que va acabar en la 12a posició final.