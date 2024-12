Bon balanç de Joan Verdú del 15è lloc a Beaver Creek

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La 15a posició que va assolir Joan Verdú a la primera Copa del Món on ha competit aquest curs, a Beaver Creek, va deixar un bon pòsit. Tot i alguna errada que el va apartar d’una millor posició, les sensacions de l’esquiador andorrà i del seu equip van ser prou bones i l’entrenador, Juan Lago, va explicar que “hem tornat de la lesió i és un bon resultat per agafar el ritme de carrera. És un balanç molt positiu, perquè el més important és que hem vist que estem en el bon camí”. Lago va afegir que Verdú “fa una errada a la segona mànega que el penalitza molt, però al final és un resultat positiu que ens serveix per continuar treballant per a la següent, que arriba de seguida a Val d’Isère”. Per part seva, Verdú va lamentar l’errada a la segona mànega “que ens deixa fora dels objectius” però va reconèixer que, sense l’errada, “era una carrera molt correcta” i que “encara tenim marge de millora”. L’esquiador afegia que “és la primera cursa i hi influencien molts factors, però estic content”.