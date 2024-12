Arnau Graslaub deixa el ciclisme amb 20 anys

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Arnau Graslaub ha decidit posar el punt final a la seva carrera ciclista i renuncia a competir la propera temporada. D’aquesta manera deixarà de formar part de l’equip nacional i, en definitiva, ha arribat a la conclusió que ha de penjar la bici amb només 20 anys. Els motius principals que l’han portat a la renúncia són la dificultat de compaginar la feina a Barcelona amb els entrenaments i la manca de motivació. “Ha arribat l’hora de buscar altres objectius ja que, actualment, treballo i estudio i tinc noves ambicions a la vida”, explica l’exbiker. Graslaub va començar a competir als 13 anys i ha format part de la federació des del 2018 i exposa que la seva decisió “no és un tema relacionat amb el temps que li pugui dedicar o no, és un tema relacionat amb com m’omple o em deixa d’omplir una competició professional”. Graslaub va aconseguir classificar-se, per primera vegada, a la final del Campionat del Món de categoria elit aquest 2024 a Pal Arinsal i, anteriorment, va fer un top3 a l’IXS Cup, en la categoria sub-17 i va ser campió d’Espanya en la mateixa categoria. “Sempre he tingut clar que competir és donar-ho tot i sacrificar-se al cent per cent i, ara mateix, no sento l’ambició ni les ganes de fer el sacrifici que correspon. No em vull enganyar ni a mi, ni a ningú”, assegura l’andorrà.