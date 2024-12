L’Andorra goleja (7-2) l’Osasuna i torna al play-off

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Com un cercle que es tanca, més de mil dies després que l’equip dirigit per Sarabia –també a Primera RFEF– va fondre el Linense a l’Estadi Nacional amb set gols, l’FC Andorra va repetir gesta i va obsequiar Osasuna Promeses amb una altra cataracta de similars característiques. En un context gairebé calcat –principis de desembre, amb una bona quantitat de neu recollida a les vores de la gespa i amb un Andorra necessitat d’un triomf convicent–, els tricolors es van descamisar i van castigar el filial navarrès sense cap pietat i per regalar-se una exhibició absolutament vitamínica (7-2). Amb la neu com a teló, el temps va semblar haver arribat a un punt d’inflexió, on la mateixa força, el mateix ritme i la mateixa determinació d’aquella golejada davant la Balona va permetre tornar a llegir la història amb la mateixa voluntat, la d’acabar d’espolsar els dubtes. Rebentar el pany ja als primers compasos va permetre a l’Andorra anar a favor d’obra i del rellotge. Una golejada que no s’entendria sense el dictat de Cerdà, que només va necessitar el primer acte per aplanar el camí, amb una actuació esplèndida, només frenada per una indisposició. Álvaro Martín, al minut 9 i de cap, va desprecintar el partit i tot i un ensurt per una pèrdua en camp propi de Molina que no va saber resoldre Lumbreras, l’equip tricolor va peritar la situació a la perfecció. Un enviament de Bombardó des de casa seva el va recollir, amb un control orientat fantàstic, Cerdà per treure la cadena de Diego Moreno i fer el segon amb un xut creuat i confirmar que les millors sensacions es traduirien, aquest cop sí, en eficàcia. Abans de la treva, va arribar la traca de l’extrem mallorquí de l’Andorra aprofitant una segona jugada derivada d’un servei de cantonada per, des de fora, fer pujar el 3 a 0 amb un tret clínic i fora de l’abast de Valencia. La sortida a la segona part va encendre l’interruptor dels tricolors, després que Espejo, de cap, apliqués cosmètica al paisatge (3-1) i apropés el pitjor dels malsons als poc més de 700 espectadors que es van aplegar al Nacional. No va ser res més que un miratge i el punt de partida d’un Andorra que va anar estirant el desordre d’Osasuna fins a convertir-lo en pura confusió. Almpanis, al minut 57, va fer el 4 a 1 amb un xut mossegat després de definir-se ell mateix l’espai, Nieto va fer la seva tercera diana consecutiva en agrair el refús del portes navarrès a xut d’Álvaro Peña (5-1), Álvaro Martín va signar el sisè i Lautaro es va apuntar a la festa amb el setè. El filial rojillo va sumar un segon de l’honor al 90 mentre l’FC Andorra es llepava els dits i tornava a pujar al tren del play-off i del liderat, encara a vuit punts.