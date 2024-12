Empats de Ranger’s i Inter, i tot segueix igual

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ranger’s segueix com a líder de la Lliga Multisegur Assegurances tot i no passar de l’empat sense gols davant de la Penya Encarnada, ja que va veure’s beneficiat també de la igualada al derbi escaldenc entre Inter i Atlètic Escaldes. La jornada va estar també marcada per la nevada, ja que el partit de dissabte entre la Massana i Esperança es va haver de suspendre al descans amb 2-0 en el marcador per als massanencs degut a les inclemències meteorològiques, i tampoc es va poder disputar el primer duel dominical entre Pas de la Casa i UE Santa Coloma perquè encara no s’havia pogut retirar la neu de la Borda Mateu.

El Ranger’s és líder amb 23 punts, seguit de prop per l’Inter Escaldes amb 22. El gran beneficiat de la jornada va ser l’FC Santa Coloma, que va imposar-se a l’FC Ordino per 1-0 amb gol de Manu Calvo a la primera meitat, i va pujar a la tercera plaça amb 20 punts superant l’Atlètic, que en té 19. A la part baixa, la Massana és cuer amb un punt, igual que l’Esperança, a l’espera de completar el duel que els enfrontava dissabte.