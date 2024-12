El VPC suma la cinquena victòria consecutiva

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El VPC Andorra va signar la cinquena victòria consecutiva després d’imposar-se al RC Sant Cugat per un ajustadíssim 14-13 a Prada de Moles. La nevada va acompanyar un partit amb alternatives en el marcador, fins al punt que l’equilibri semblava etern, però arribats al darrer sospir, va irrompre Ramiro Gandini, com un artesà del gest precís, per decidir el duel amb un cop de càstig decisiu.