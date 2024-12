Verdú es mostra motivat abans de l’estrena a la Copa del Món als Estats Units

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Joan Verdú va mostrar-se motivat i amb “moltíssimes ganes de competir” abans de l’estrena a la Copa del Món de gegant d’aquesta tarda a Beaver Creek, als Estats Units. L’esquiador de la FAE disputarà la primera mànega a les 18.00 hores, hora andorrana, i en cas de classificar-se la segona serà a partir de les 21.00 hores. Verdú va assenyalar que “hem estat entrenant aquesta setmana amb molta qualitat d’entrenament. He estat l’últim mes recuperant-me del genoll, no he pogut sumar molts dies d’esquí, però els pocs que hem fet aquesta setmana han estat brutals”, i va agregar que “el feeling és bo, estic molt motivat, amb moltíssimes ganes de competir, i anem a buscar una bona carrera per arrancar aquesta temporada”.

D’altra banda, Clàudia Garcia i Íria Medina van quedar fora a la Copa d’Europa de gegant de Mayrhofen, a Àustria.