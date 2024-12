L’FC Andorra no pot fer esperar més la victòria davant Osasuna

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de descarrilar a la Copa del Rei i la desfeta de Segòvia, l’FC Andorra busca la redempció i els punts aquesta tarda a l’Estadi Nacional (15.30 h) davant Osasuna Promeses, en una jornada clau amb més urgències de les desitjades. Amb només 8 punts sumats dels últims 24 possibles, els tricolors necessiten una victòria per no perdre de vista la zona noble i l’equip de Ferran Costa es vol aferrar al bon to exhibit davant el Cartagena com a punt de partida per un triomf que, a aquestes altures, ja sembla imprescindible.