Festival tricolor per llepar-se les ferides (7-2)

Publicat per Marc Basco Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra ha sumat la sisena victòria de la temporada a la Primera RFEF amb un festival davant de l’Osasuna Promesas a l’Estadi Nacional amb un 7-2. Els tricolors han dominat des del primer moment, i han fet el partit més complert de la temporada amb els doblets de Cerdà i Álvaro Martín, i les dianes d’Almpanis, Nieto i Lauti. La part negativa, els dos gols encaixats pels tricolors a pilota aturada. Amb el triomf, els de Ferran Costa tornen a entrar a la zona de play-off, i recuperen les bones sensacions després de l’última derrota al camp de la Gimnástica Segoviana.

Els tricolors van arrencar amb sang als ulls, qui sap si encara per la decepció acumulada dels partits davant de la Segoviana i el Cartagena, però en tot just deu minuts, l’equip ha generat més perill que en molts partits d’aquesta temporada. El primer en avisar ha estat Álvaro Martín amb un tir desviat, i poc després ho ha intentat Ivan Rodríguez amb una rematada de cap que ha tret Pablo València amb una gran aturada a la base del pal. A la tercera ha acabat anant la vençuda, i Álvaro Martín ha rematat amb el cap des de la frontal de la petita per obrir el marcador. Però els tricolors en volien més, i tot i una tímida arribada del filial de l’Osasuna amb un tir de Lumbreras que ha atrapat Ratti sense problemes, i un altre refús del porter a tir també del davanter visitant, ha estat l’FC Andorra qui ha dut el domini del partit i les ocasions més clares. Com el 2-0, que ha arribat al minut 20 obra de Cerdà, que ha enganxat una passada llarga mil·limètrica de Bomba escorat a la banda, per anar-se centrant i superar a Pablo València amb una gran definició. El balear ha tingut el tercer poc després amb una rematada des del punt de panl que ha marxat massa alta, però ha esmenat aquesta errada marcant el 3-0 amb un autèntic golàs. El de Pollença ha engaltat una voleia des de la frontal a la sortida d’un córner, clavant-la per l’escaire. Osasuna ha provat de retallar diferències, però l’intent d’Ibaider no ha tingut èxit i el duel ha arribat 3-0 al descans.

Només arrencar la segona meitat, Espejo ha tornat a posat als navarresos al partit amb el 3-1 a la sortida d’una falta lateral. Però lluny de que s’apareguessin els fantasmes dels últims partits, el que ha fet l’FC Andorra és anar a pel quart, primer amb un tir llunyà d’Álvaro Peña que ha tret el porter, després amb un tir d’Almpanis que ha rebutjat un defensa amb la mà i que hauria d’haver estat penal. I de tant buscar-ho, el gol ha tornat a arribar gràcies al grec a la sortida d’un corner amb una rematada que ha tocat en un defensa per convertir-se en el 4-1. Però els de Ferran Costa encara no en tenien prou, i Manu Nieto ha fet el cinquè després d’aprofitar un refús del porter després d’un xut d’Álvaro Peña. I precisament Peña ha estat a punt de fer el gol de la tarda amb una xilena, però la rematada ha sortit un pèl desviada. Però el vendaval tricolor ha continuat, i Álvaro Martín ha fet el seu segon de la tarda després d’una jugada enredada a dins de l’àrea, i Lauti ha fet el setè després d’un refús del porter. El partit ha acabat amb el 7-2 obra de Mauro, de nou, a pilota aturada.

Els tricolors tornen a zona de play-off abans de visitar diumenge vinent al filial del Celta.

FITXA TÈCNICA

FC ANDORRA: Ratti; Clemente, Alende, Bomba, Ivan Rodríguez; Álvaro Peña, Molina; Cerdà, Álvaro Martín, Lauti; Nieto.

OSASUNA PROMESAS: Pablo Valencia; D. Moreno, Ibaider, Mutilva, Toni Herrero; Unai Santos, Miguel Auria, Asier Osambela; Iñigo Arguibide, Lumbreras, Nowend Lorenzo.

CANVIS: Almpanis per Cerdà (descans); Juanda per Nieto (68’); Morán per Molina (68’); Ndiaye per Álvaro Peña (74’) i Arumí per Ivan Rodríguez (79’) –FC Andorra– Espejo per Osambela (descans); Mauro per Garriz (descans); Jon García per Auria (58’); Noel per Nowend (63) i Pablo Moreno per Arguibilde (73’) –Osasuna Promesas–.

GOLS: 1-0, Álvaro Martín (10’); 2-0, Cerdà (20’); 3-0, Cerdà (36’); 3-1, Espejo (47’); 4-1, Almpanis 57’; 5-1, Nieto (63’); 6-1, Álvaro Martín (77’); 7-1, Lauti (85’); 7-2, Mauro (90’).

ÀRBITRE: Jerónimo Montes García-Navas (Madrid)

TARGETES: Grogues a Juanda -FC Andorra-; Auria -Osasuna Promesas-.

ESTADI: Estadi Nacional, amb uns 750 espectadors.