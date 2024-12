El BC MoraBanc perd a casa (79-86) amb el Saragossa

El MoraBanc Andorra va patir la sisena derrota de la temporada després de caure per 79-86 al Poliesportiu davant del Casademont Saragossa. En un duel gris dels tricolors excepte algun moment de lluïment, el matx va tenir com a tònica la igualtat, amb parcials d’uns i dels altres, però sense acabar de trencar-se. I això que el MoraBanc va arribar a guanyar per nou punts al tercer quart, però un mal final, i la superioritat visitant en el joc interior (el Saragossa va agafar 41 rebots pels 25 tricolors, i va fer 46 punts a la pintura pels 20 del MoraBanc), van acabar condemnant a la derrota els homes de Natxo Lezkano.

El partit va arrencar entretingut, amb igualtat i alternances en el marcador, però amb els tricolors espessos, tot i que no van deixar marxar al rival en cap moment, i van tancar el primer període amb empat a 17 en el lluminós en un primer quart que va portar la reaparició de Rafa Luz després de la seva lesió, i amb el debut, de nou, com a jugador del MoraBanc de Babatunde Olumuyiwa. El Saragossa provava d’obrir forat en el marcador, però el MoraBanc aguantava des del triple per tornar a igualar el partit, i posteriorment per capgirar el resultat, però els aragonesos van respondre amb un altre parcial, per marxar 37-42 amb la màxima diferència al seu favor.

A la represa, la igualtat va seguir sent la tònica del duel, amb cinc punts seguits de Harding per empatar el matx a 42, i després amb un intercanvi de cops a una i altra banda. Els tricolors, tot i l’arribada de Tunde a la rotació i la baixa de Dubljevic pel Saragossa, patien al joc interior, amb els aragonesos doblant el MoraBanc en punts dins de la pintura. Però si no pots per dins, prova-ho per fora, i així anava fent treball de formigueta l’equip per agafar una màxima diferència de vuit punts (52-44) i començar a obrir forat. El duel podia trencar-se en qualsevol moment, encara que els visitants s’hi enganxaven com una paparra per tractar d’evitar-ho. De fet, no només van impedir que el MoraBanc trenqués el partit, si no que van tornar a acostar-se fins als dos punts (60-58) en un tercer quart que va acabar 63-60. L’intercanvi de triples per obrir l’últim període va posar al davant un Saragossa que va arribar a marxar vuit amunt. Els tricolors estaven perduts i patien, i de quina manera, en el joc interior, fet que els aragonesos van aprofitar per tancar el partit, tot i els intents del MoraBanc de no deixar escapar el matx, però sense èxit, perquè el Saragossa va acabar enduent-se el triomf i va deixar amb un pam de nas els tricolors.