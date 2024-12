11è lloc d'Andorra a l'Europeu de cros

Publicat per Redacció Antalya (Turquia) Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra ha finalitzat en 11a i última posició a la cursa de relleus mixtes per països del Campionat d'Europa de cros que es fa a Antalya, Turquia. Els equips, formats per dos homes i dues dones havien de fer un total de sis quilòmetres (1,5 cada integrant del relleu), i Andorra ha apostat per una estratègia diferent, fent que els primers en córrer fossin els dos nois, Pol Moya i Carles Gómez, i això ha permès que l'equip nacional liderés la prova a l'equador de la cursa (9'05") per davant d'Itàlia i la Gran Bretanya. Posteriorment han entrat en escena les dues integrants femenines de l'equip, Aina Cinca i Jeanne Cros, i Andorra ha anat perdent posicions fins a creuar la línia de meta en últim lloc amb un temps de 19'58", a 1'56" del triomf que ha estat per a Itàlia. França i Gran Bretanya han completat el podi.