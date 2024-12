Fer-se fort a casa

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra enceta la recta final de l’any rebent aquesta tarda el Casademont Saragossa al Poliesportiu (18.00 hores) a la recerca de mantenir les bones sensacions mostrades a Girona, i de sumar la cinquena victòria del curs per igualar així el balanç entre triomfs i derrotes. No serà fàcil, però, perquè el conjunt aragonès és un dels que millor bàsquet juguen de la competició, amb ritme alt, molts punts i molt de talent individual, però també és ben cert que els cinc triomfs que han assolit els de Porfirio Fisac durant aquest curs han estat a la capital manya i que compten totes les sortides del Príncipe Felipe per derrotes. Així doncs, els tricolors provaran de fer-se forts a casa amb el suport de la seva gent, i és que per quart partit dels sis disputats fins al moment el club va penjar el cartell de no hi ha bitllets i s’espera que hi hagi un gran ambient al Poliesportiu. De cara a aquest duel a la recerca del cinquè triomf del curs, Natxo Lezkano tindrà ja a la seva disposició Babatunde Olumuyiwa, que podria redebutar de tricolor, i també podria jugar, en funció del desenvolupament del partit, Rafa Luz, que dissabte passat a Girona va fer part de l’escalfament, així que haurà de descartar un jugador per a la convocatòria, ja que segueix amb les baixes confirmades de Ben Lammers, Nacho Llovet i Ferran Bassas.