Esteve, 24è als 10 quilòmetres individuals

Irineu Esteve va facturar en la 24a plaça els 10 quilòmetres individuals en estil lliure de la Copa del Món de Lillehammer, a Noruega. L’andorrà va marcar un temps de 24’20”2, a 1’21”4 del guanyador, el noruec Martin Loewstroem, amb 22’58”8. A més, hi va haver ple de podi noruec amb Simen Hegstad Krueger i Harald Oestberg Amundsen, segon i tercer, respectivament. Esteve començava la cursa i marcava el 29è temps als 3,5 km, per ser després 26è superat l’equador (5,6 km) i 23è al quilòmetre 8,3 i, finalment a meta, 24è. Demà, Irineu afrontarà els 20 km esquiatló, a Lillehammer, i a la Copa del Món de Ruka (Finlàndia) disputada la setmana passada Esteve va signar una 23a i una 38a posició.

Gina del Rio va tornar amb molt bon peu a la FESA Cup (Copa d’Europa), on la temporada passada va guanyar la general júnior, però aquesta vegada en sènior, i ho va fer estrenant podi en la màxima categoria. La fondista va ser tercera a la cursa esprint, d’1,4 quilòmetres, a la cursa d’Schlinig (Itàlia), i va lluitar fins a la línia de meta per assolir una millor posició. Va marcar un temps de 3’50”66, gairebé el mateix que la segona classificada, l’alemanya Anna-Maria Dietze, i a només dos segons de la guanyadora de la prova, la italiana Federica Cassol, que va invertir un temps de 3’48”35. Del Rio afronta avui els 10 quilòmetres individuals en estil clàssic per tancar aquesta cita continental demà amb els 10 quilòmetres mass start estil patinador.