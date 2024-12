Derrota del MoraBanc davant del Saragossa (79-86)

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha patit la sisena derrota de la temporada després de caure per 79-86 davant del Casademont Saragossa. En un duel igualat i amb alts i baixos, el mal tram final dels tricolors ha permès al conjunt aragonès endur-se el triomf i deixar sense la cinquena victòria del curs als homes de Natxo Lezkano.

El duel ha arrencat igualat, però un pèl espès, especialment pels tricolors, amb algunes errades poc habituals, tot i que no han deixat marxar als aragonesos en cap moment i han tancat el primer quart amb empat a 17. A l’inici del segon període el Saragossa ha agafat una primera renda de cinc punts (17-22), tot i que el MoraBanc s’ha reenganxat des del triple per tornar a empatar el partit a 26, i per capgirar el marcador poc després amb un 7-3 de parcial (30-29), però en un tres i no res, el Saragossa ha respost amb un altre parcial per tornar a situar-se per davant (35-40) i marxar al descans 37-42 amb la màxima diferència.

A la represa, cinc punts seguits de Harding han igualat el duel a 42, i tot i un primer tram d’intercanvi de cops, els tricolors han començat a obrir forat fent mal per fora davant la superioritat visitant al joc interior arribant a agafar una màxima diferència de vuit punts (52-44) a l’equador del tercer quart, que van acabar sent-ne nou, tot i que els aragonesos no deixaven acabar d’escapar-se del tot als tricolors. De fet, un mal tram local ha fet que el Saragossa s’acostés fins a només dos punts, en un tercer quart que ha acabat 63-60. Els aragonesos han tornat a donar la volta al marcador només arrencar l’últim període (64-65) en un moment d’intercanvi de triples, marxant amb una màxima diferència de sis punts (67-73), que ha augmentat fins als 8 a falta de poc més de tres minuts, però el MoraBanc no es rendia i s’acostava des del triple (76-80). Però els tricolors havien de remar molt, perquè la sort i les decisions arbitrals no estaven precisament de costat, i tampoc hi havia la clarividència necessària per capgirar el marcador, i els de Natxo Lezkano han acabat perdent per 79-86, patint la sisena derrota del curs a l’ACB.

Els tricolors afronten ara una doble sortida amb la visita a Manresa de dissabte vinent, i al Palau Blaugrana per enfrontar-se al Barça el diumenge 22.

FITXA TÈCNICA:

MORABANC ANDORRA 79: Evans, Harding, Chumi Ortega, Chougkaz, Dos Anjos -cinc inicial- Radicevic, Doumbouya. Okoye, Tunde, Kuric, Luz.

CASADEMONT SARAGOSSA 86: Bell-Haynes, Slaughter, Yusta, Mencía, Bango -cinc inicial- Sulejmanovic, Spissu, Rodríguez, Fernández. González.

PARCIALS: 17-17 (10’); 37-42 (20’); 63-60 (30’), 79-86 (40’)

ÀRBITRES: Jordi Aliaga, Juan de Dios Oyón i Rubén Sánchez Mohedas

ELIMINATS: Sense.

PISTA: Poliesportiu d’Andorra, 3.050 espectadors.

.