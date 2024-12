Bartumeu Gabriel finalitza 66è a la Copa d’Europa

Publicat per Redacció Zinal (Suïssa)

Bartumeu Gabriel va acabar en la 66a posició a la segona de les dues curses de gegant de Copa d’Europa que es van disputar a Zinal (Suïssa). Amb el dorsal 80, l’andorrà va finalitzar en aquest 66è lloc a la primera mànega, amb un crono d’1’15”62, a 4”25 respecte del millor temps de baixada, i a un segon de la 60a plaça, que donava accés a la segona mànega. Tot i això, Gabriel va intentar lluitar una complicada cursa amb un dorsal molt alt, al primer sector va passar com a 76è i al segon va millorar per situar-se 65è. Finalment, va travessar la línia de meta en l’esmentada 66a posició al gegant. D’altra banda, avui entra en escena l’equip femení de tècnica i Clàudia Garcia, Íria Medina i Carla Mijares competiran a la Copa d’Europa de Mayrhofen (Àustria). En principi faran el gegant avui i l’eslàlom demà, per posteriorment focalitzar-se en les curses de Val Senales, Pampeago i Alleghe.