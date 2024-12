Vicky Jiménez passa a quarts de final a Angers

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez va classificar-se per als quarts de final del torneig WTA 125 d’Angers després de derrotar la francesa Elsa Jaquemot per 6 a 3 i 7 a 6 (7-4). Jiménez va arrencar bé situant-se 3 a 0 a la primera mànega i va saber contemporitzar fins a endur-se-la, mentre que a la segona el joc va estar més igualat amb un únic trencament de servei per banda i el set es va acabar decidint al tie break.

La rival de Vicky als quarts de final serà la nord-americana Alycia Parks, campiona del torneig gal el 2022, any en què també va endur-se la victòria al Creand Open al Poliesportiu.