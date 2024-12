Olumuyiwa signa un mes pel MoraBanc per pal·liar les baixes al joc interior

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra va confirmar ahir el fitxatge de Babatunde Olumuyiwa per reforçar el joc interior de l’equip per les baixes de Ben Lammers i Nacho Llovet. El pivot nord-americà amb nacionalitat de Sierra Leone signarà un mes fix, amb un altre d’opcional. El jugador va destacar que “estic molt feliç de tornar, això és com una família per a mi, com a casa. Emocionat per tornar a veure l’afició i jugar a la Bombonera”.

D’altra banda, l’equip infantil del MoraBanc arrencarà aquesta tarda la participació en la fase prèvia de la Minicopa de Tarragona. Els tricolors s’enfronten avui al Saragossa i demà jugaran contra Girona i Madrid.