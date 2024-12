L'FC Andorra perd amb el Cartagena (0-1) i cau eliminat

Un relat cruel, d’aquells que semblen escrits amb tinta invisible, va fer descarrilar l’FC Andorra de la Copa del Rei, davant d’un Cartagena garrepa i que es va presentar com a convidat sense intenció de portar-hi postres. Una diana aïllada d’Ortuño va permetre validar el bitllet l’Efesé i apartar l’equip tricolor, possiblement en el millor partit del curs, del caramel de rebre un Primera Divisió a l’Estadi Nacional (0-1).

Exposada la proposta, el cor i les intencions, però no el punt final, la falta de definició, la inspiració descomunal del porter Cuñat i les presses que enterboleixen la precisió van ser un mur insalvable per a l’equip de Ferran Costa. A un pam, literalment, de validar el bitllet per a la tercera ronda i d’entreveure la possibilitat de rebre un gegant de Primera a l’Estadi Nacional, l’equip de Ferran Costa va ser víctima d’un desenllaç que no feia justícia al relat. Va esquitxar Costa l’onze per a la Copa amb alguns dels futbolistes amb menys protagonisme a la lliga i va donar peixet a Bombardó, Casadesús i Juanda Fuentes d’inici, i va retornar les claus de la porteria tricolor a Ratti. La resta, un grup absolutament recognoscible a la recerca de la classificació. En ple període de peritatge i tot i que el dictat semblava del Cartagena, ho va provar l’Andorra amb una cursa per l’esquerra de Juanda Fuentes, que no va trobar la bota de Nieto per un estornut. El mateix 9 tricolor va tornar a enfocar Cuñat amb una esplèndida diagonal que va marxar fora i mentre Juanda seguia encaparrat, sense gaire sort, a resoldre qualsevol acció, Jairo va fer tremolar Ratti en enviar un xut enverinat al travesser. Però tot i amuntegar petjades per la parcel·la departamental, va ser el Cartagena qui va colpejar primer. Una centrada de Jairo per l’esquerra la va embocar, de cap, Alfredo Ortuño per avançar l’equip de Jandro Castro (0-1) i per llançar sorra per sobre els tricolors i enviar fins als llimbs el partit fins a la treva. A la represa, l’escenari es va mantenir intacte amb l’FC Andorra inclinant el camp, mentre el Cartagena optava per enfundar-se l’armadura i atrinxerar-se a la seva cova. L’Efesé, amb l’ànima de navegants perduts, es limitava a cedir terreny, regalar la pilota al conjunt de Costa i resistir l’envestida amb un ordre tàctic que, tot i sobri, resultava suficient per esmorteir el xàfec. Lautaro, Álvaro Peña, Trigueros i una acció terminal de Cerdà no van evitar que l’Andorra acabés sent víctima d’un desenllaç que no feia justícia al relat.

DESTACATS

MANU NIETO

PENCAIRE

Es va tornar a buidar, intentant generar, obrint espais i barallant-se amb tothom.

SERGIO MOLINA

DIRECTOR

Va fer-se amb el mig del camp i el perill a pilota aturada va sortir de les seves botes.

JUANDA FUENTES

ACTIU

Va estrenar titularitat i, tot i que va ensenyar moltes coses, no sempre va escollir bé.