Grandvalira es converteix en patrocinador de Joan Verdú

Grandvalira ha firmat un nou acord de patrocini amb l'esquiador andorrà Joan Verdú, perquè porti el logotip de l'estació al casc al llarg de la temporada en les competicions internacionals. Verdú estrenarà el nou casc en l'eslàlom gegant de Copa del Món que es disputarà aquest diumenge a l'estació de Beaver Creek als Estats Units. L'esquiador ha expressat la seva felicitat per l'acord, afirmant que "Grandvalira m’ha estat donant suport durant tota la meva carrera esportiva i ara fem un pas més endavant".

Per la seva part, el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, ha desitjat que “aquesta sigui una altra temporada històrica per l’esquí del nostre país i puguem veure al Joan entre els millors”, tot remarcant que "Joan Verdú és un símbol de talent andorrà i dels valors que ens representen com estació, per això és un plaer per a Grandvalira ampliar el nostre suport a un esportista exemplar com ell".