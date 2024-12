Verdú, de menys a més per preparar el retorn

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Joan Verdú prepara als Estats Units l’estrena a la Copa del Món de gegant d’aquest mateix dissabte a Beaver Creek. L’esquiador va fer un primer bloc a Copper Mountain i avui té prevista una sessió de gegant per fer demà una nova prova en una pista preparada ja per a la competició. El tècnic, Juan Lago, va assenyalar que “hem estat buscant intensitats controlades, això era important, que anés de menys a més i estigués tranquil, amb una bona adaptació”, i va agregar que “ara sí que toquen ja dies d’entrenaments importants. Si surten bons dies estarà molt ben preparat per a la cursa”.

D’altra banda, l’equip nacional de tècnica va viatjar ahir a Àustria per encetar un nou bloc de competició que arrencarà el cap de setmana amb la Copa d’Europa de Mayrhofen.