Tres nedadors de la FAN, al Mundial de Budapest

Andorra tindrà per primera vegada tres representants en un Mundial de natació, i és que Nàdia Tudó, Patrick Pelegrina i Kevin Teixeira són els escollits per representar la FAN (Federació Andorrana de Natació) la setmana vinent al Campionat del Món de piscina curta, que se celebrarà a Budapest. Pelegrina, que va assolir la mínima B per classificar-se, nedarà els 50 i 100 metres braça, i va assenyalar que “el principal objectiu és superar les meves marques personals”. Per la seva banda, tant Tudó com Teixeira disputaran el Mundial després d’haver assolit la mínima FAN. La primera disputarà els 100 i 200 metres braça, i va destacar que “arribo amb molta confiança, serà el meu desè Mundial i, per tant, tenim una trajectòria amb els Jocs dels Petits Estats de fons que és el gran objectiu de la temporada”, mentre que Teixeira, que nedarà els 400 i els 1.500 lliures, va afirmar que “és el meu primer Mundial i un debut sempre és especial”.