L’FC Andorra rep el Cartagena a la recerca d’una reacció amb premi

L’FC Andorra rep aquest vespre (20.00 hores, Estadi Nacional) el Cartagena a la segona eliminatòria de la Copa del Rei, amb l’objectiu de passar el tràngol de la derrota de diumenge a Segòvia i poder passar una ronda més amb un regal de Reis en forma de visita d’equip de Primera Divisió al país. De fet, en cas que els tricolors es classifiquin i de com acabin la resta d’eliminatòries, fins i tot podria donar-se la casuística que el pròxim rival fos el Reial Madrid o el Futbol Club Barcelona. Però, en tot cas, això ja seran figues d’un altre paner, i abans d’això els tricolors hauran de superar un Cartagena que arriba en hores baixíssimes, i és que el conjunt murcià és l’últim classificat a la Segona Divisió a vuit punts de la permanència i només ha guanyat un dels deu últims partits de lliga.

“Volem ser un equip que quan li fotin una hòstia i ens girin la cara es torni a quadrar i posar ferm”

Ferran Costa, Entrenador de l’FC Andorra





Tot i aquesta mala dinàmica, el tècnic de l’FC Andorra, Ferran Costa, no va voler refiar-se i va assenyalar que “crec que a 90 minuts no té tanta importància com arribi un equip o l’altre”, i va assenyalar que “el que valoro molt és l’oportunitat que tenim de ser el que volem ser, un equip agressiu, valent, que vagi endavant i que quan li fotin una hòstia i ens girin la cara es torni a quadrar i posar ferm”. A més, Costa va destacar que “tenim moltes ganes que arribi el partit perquè tenim moltes coses a dir, i la manera és parlar sobre el terreny de joc”, i va cloure que “independentment de passar de ronda o guanyar, fer un partit que ens faci sentir orgullosos, perquè després d’una situació que fa mal és la reacció que ens ha de definir”.

El tècnic tindrà les baixes per lesió de Solís, Morgado, Martí Vilà i Berto, i preguntat sobre si hi hauria rotacions va confirmar que “jugaran Ratti i deu més”.