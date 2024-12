L’FC Andorra es queda també sense pólvora a la Copa (0-1)

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Competició diferent, mateixa vida. L’FC Andorra ha caigut eliminat de la Copa del Rei després de perdre a la segona ronda davant del Cartagena per 0-1 en un duel en què els de Ferran Costa han merescut molt més i han tingut ocasions de sobre per, com a mínim, no haver perdut, però no hi ha manera, i els tricolors s'acaben acomiadant del torneig del KO i de l'opció de rebre a un equip de Primera Divisió a la següent ronda.

Més enllà d’uns primers minuts de tempteig amb poqueta cosa a una i altra banda, l’FC Andorra ha començat a generar ocasions i merèixer més, com en un xut tou de Manu Nieto des de la frontal després d’una gran jugada col·lectiva tricolor sortint des de la porteria. El Cartagena ha respost ràpid amb una centrada xut de Jairo escorat a la banda des de més de 40 metres que ha estat a punt de sorprendre a Ratti després d’estavellar-se al travesser. Però més enllà d’aquest petit ensurt, el domini era tricolor, i les ocasions també, com una molt clara d’Álvaro Martín des de la frontal de l’àrea petita que ha enviat gairebé fora de l’estadi quan ho tenia tot per marcar, o una de Juanda després d’una jugada col·lectiva que ha atrapat Cuñat. Però com li ve passant més d’un dia a l’equip tricolor, el que ha acabat arribant és el gol del rival, i és que Alfredo Ortuño ha rematat amb el cap una centrada de Jairo des de l’esquerra per avançar al Cartagena a la mitja hora de joc. Els tricolors han provat de reaccionar ràpid, i és que un parell de minuts després, Juanda ha tornat a tenir el gol, però Cuñat a tornat a refusar la seva rematada després d’una bona jugada individual. Els tricolors han caigut un pèl fruit del gol en contra, però ràpidament s’han tornat a fer amb el domini i han seguit collant fins al descans sense el premi del gol.

A la represa, la primera ha tornat a ser tricolor amb una rematada de cap de Lauti que ha marxat alta després d’una centrada de Juanda. Ferran Costa ha mogut la banqueta, i gairebé només entrar Álvaro Peña ha tingut l’empat amb un xut llunyà que Cuñat ha tret amb una mà providencial, igual que a una nova rematada de cap de Lauti que el porter visitant ha tret de manera espectacular. Els tricolors anaven veient els fantasmes del passat recent, bolcant-se a la porteria, però sense ser capaços de marcar, i no ha estat per provar-ho de totes maneres, fins i tot buscant un gol olímpic com Sergio Molina al minut 75, obligant, de nou, a lluir-se a Cuñat sota els pals dels murcians. Però no hi ha hagut manera, ni a pilota aturada, ni amb jugada, ni pregant ha acabat arribant el miracle, i els tricolors han acabat perdent, i quedant fora de la Copa del Rei.

Sense torneig del KO, els tricolors tornen a la realitat de la lliga on diumenge, de nou al Nacional, tenen una nova final, aquesta de veritat, davant del filial de l’Osasuna.

FITXA TÈCNICA

FC ANDORRA: Ratti; Casadesús, Alende, Bomba, Ivan R.; Erik Moran, Molina, Álvaro M; Juanda, Nieto, Lauti.

FC CARTAGENA: Cuñat; Moreno, Sipcic, Alcalá, Jairo; Andy, Guerrero; Hugo G., Luís Muñoz, Pocho Román; A. Ortuño

CANVIS: Trigueros per Alende (descans); Almpanis per Juanda (58’); Álvaro Peña per Morán (58’); Cerdà per Álvaro M. (68’) i Luismi per Casadesús (73’) –FC Andorra- Kiko Olivas per Sipcic (24’); Cedric per Hugo G. (57’); Ríos Reina per Jairo (57’); Musto per Luís Muñoz (72’) i Vallés per Ortuño (72’) –FC Cartagena-.

GOLS: 0-1, A. Ortuño (29’).

ÀRBITRE: Carlos Muñiz Muñoz (Aragó).

TARGETES: Grogues a Alcalá, Pocho Román i Kiko Olivas -FC Cartagena-.

ESTADI: Estadi Nacional, amb 931 espectadors.