Carabaña serà baixa a l’Europeu de cros per lesió

Nahuel Carabaña serà baixa per lesió al Campionat d’Europa de cros, que es disputa aquest cap de setmana a Antalya, Turquia. Segons va anunciar la Federació Andorrana d’Atletisme, l’atleta pateix unes molèsties a la zona del múscul vast intern de la cama dreta, i els equips mèdics i tècnics de la federació van recomanar-li descans i evitar riscos.

Així doncs, finalment Andorra comptarà amb quatre competidors i no amb cinc, i l’única representació serà la de relleus per països amb l’equip format per Aina Cinca, Carles Gómez, Jeanne Cross i Pol Moya. La cursa de relleus tindrà sis quilòmetres i cada atleta n’haurà de fer 1,5.