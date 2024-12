La capital atorga 438.775 euros en subvencions

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella va atorgar 438.775 euros en subvencions esportives per al curs 2024-2025 a 28 clubs i entitats, xifra que suposa 1.605 euros menys que l’any passat. Segons l’edicte publicat al BOPA, l’entitat que més ajuda rebrà és l’ECA (Esquí Club d’Andorra), amb 62.745 euros, seguit per l’Andorra HC, amb 41.535 euros, i un extra de 4.095 euros per la celebració de les 12 Hores d’hoquei. El Club de Judo Hantei tindrà una subvenció de 34.550 euros a més de 5.400 euros per a l’organització del Vila d’Andorra la Vella, i el Club Rítmica Serradells rebrà 32.530 euros. A més, el comú va adjudicar 31.305 euros al Club Natació Serradells, a més de 2.310 pel Trofeu Hipocampus, mentre que rebran prop de 20.000 euros de subvenció la UE Santa Coloma (20.800), el Club Natació Sincronitzada Serradells (20.505), el Club Artística Serradells (20.495) i l’FC Santa Coloma (20.015).

Respecte a l’anterior convocatòria, el comú va entregar 1.605 euros menys que la temporada 2023-2024, quan va atorgar 440.380 euros, un 0,36% menys que respecte al curs anterior.