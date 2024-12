Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El CTT Valls del Nord ORX va imposar-se per 4 a 3 al Girbau Vic ETT a la Primera Divisió Espanyola (tercera categoria). El conjunt format per Francesc Massip, Josep Maria Blancafort i Oriol Martínez es manté en primera posició a la classificació. A més, l’equip de la Primera Provincial va superar 6 a 0 l’AE Golmés C.