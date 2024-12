Un MoraBanc més elèctric

El MoraBanc Andorra va tancar el primer terç de competició a l’ACB amb una victòria davant del Bàsquet Girona, un triomf que fa que els de Natxo Lezkano se situïn amb quatre duels guanyats i cinc de perduts a la classificació, a un de les posicions que donen accés a la Copa del Rei, i amb dos de marge respecte al descens.

La situació, en l’àmbit numèric, és gairebé idèntica a la de la temporada passada, quan l’equip també acumulava quatre triomfs i cinc derrotes després dels nous primers duels, a un de la Copa, però amb tres de marge sobre el descens. Però més enllà d’aquesta similitut, les dades comparades entre el 2023-2024 i la campanya actual demostren que el MoraBanc d’aquesta temporada és molt més elèctric i ha millorat estadísticament en gairebé tots els aspectes del joc respecte al conjunt de la temporada passada. De fet, fa gairebé nou punts més de valoració mitjana enguany (93,1) que els que va fer l’any passat (84,2). Tant l’any passat com aquest l’equip ha tingut problemes amb les lesions que han afectat les dades. El curs anterior Harding no va debutar fins a la vuitena jornada i Montero estava encara en ple procés d’adaptació després d’haver aterrat a mitjan octubre. Enguany, el MoraBanc suma ja set lesions amb la plaga actual de quatre baixes que ha obligat a anar al mercat a la recerca de temporers.

Els de Natxo Lezkano mantenen enguany cinc jugadors respecte a la plantilla que l’equip va tenir el curs passat, i en aquests primers nous partits anoten gairebé set punts més per partit dels que l’equip encistellava l’any passat, dels 80 de la temporada passada als 86,8 d’aquesta. Això es justifica amb l’arribada de canoners en aquest mercat d’estiu com poden ser Kuric o Evans, a més de Harding. Aquest major poder ofensiu també ha comportat que l’equip encaixi més punts dels que rebia la temporada passada, amb un increment de gairebé sis punts de mitjana per partit, passant dels 81,2 de l’ACB 2023-2024, als 87 que està encaixant a la lliga ACB fins al moment. En tot cas, la diferència de punts a favor i en contra l’any passat era de -11 després de les nou primeres jornades, mentre que aquest any està encara més propera a una xifra positiva amb un -2. Durant aquesta temporada, a més, el MoraBanc ha millorat els seus percentatges de tir en totes les modalitats, amb unes dècimes de creixement des del triple, prop de dos punts en els tirs de dos i gairebé quatre punts des del tir lliure.

L’equip tricolor també ha millorat respecte a l’any passat en un aspecte que és clau en el bàsquet, especialment en el modern, com és el rebot, i és que els tricolors aconsegueixen de mitjana per partit dues captures més de les que assolien l’any passat, passant de les 34,1 a les 36,2 actuals, amb l’equip agafant enguany 1,3 rebots més defensius (dels 24,1 als 25,4), i 0,8 més d’ofensius (dels 10 als 10,8). Els de Lezkano també mouen millor la pilota enguany, tot i que amb un petit marge, ja que l’any passat van fer 15 assistències de mitjana al primer terç de temporada i enguany aquesta xifra ha augmentat de manera gairebé insignificant a les 15,2.

En canvi, una de les estadístiques en què l’equip empitjora és en la ràtio entre recuperacions i pèrdues, ja que l’equip recupera 0,3 pilotes menys per duel, però alhora en perd 2,2 més.