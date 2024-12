La ciclista Ares Masip denuncia una agressió sexual al mundial del 2023

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La ciclista de muntanya catalana resident a Andorra Ares Masip ha denunciat públicament una agressió sexual que va patir per part d'un corredor a la Copa del Món de BTT que es va celebrar a Àustria el 2023. La jove afirma que li ha costat molt explicar el que va succeir però que s'ha decidit a fer pública l'agressió i ha presentat una denúncia perquè "malauradament aquestes situacions són molt més freqüents del que pensem" i per acabar amb la impunitat.

Masip relata que va ser abusada sexualment pel corredor que va accedir a la furgoneta de matinada on ella dormia després d'una competició i que va insistir a mantenir relacions amb ella, malgrat ella es negava. La ciclista explica que l'agressor no parava de "restregar-me el penis pel cos i d'intentar-me fer petons" i quan ella li va demanar que parés i va intentar cridar i marxar va tapar-li la boca, va immobilitzar-la i va intentar despullar-la assegurant que la violaria.

Ares Masip recalca en el vídeo que ho va intentar oblidar però que van anar passar els mesos, coincidia amb l'agressor a les competicions i cada vegada li feia "més fàstic i més rebuig" i va adquirir consciència de la gravetat dels fets. I assegura que no està sent un camí fàcil i a nivell judicial no sap que passarà, alhora que subratlla que trenca el silenci "perquè crec que és possible construir una societat més justa i més segura".

Carolina Poussier ha comparegut davant els mitjans avuiFernando Galindo

La federació i Forestal condemnen l'agressió

La presidenta de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), Carolina Poussier, ha condemnat l’agressió rebuda per Masip i li ha donat tot el seu suport. “La nostra primera reacció és de rebuig, no podem tolerar aquestes accions en cap cas”, ha assenyalat Poussier, que ha afegit que “nosaltres estàvem treballant ja en un protocol perquè això no passi i per actuar si passa, i aquest fet ho ha accelerat i demà ens posarem a treballar amb el clúster d’esports per millorar el protocol i posar-lo en marxa el més aviat possible”. Per últim, la presidenta ha explicat també que “ens hem posat en contacte amb l’UCI (Unió Ciclista Internacional) per posar-nos a la seva disposició per qualsevol cosa que necessitin”.

També ha condemnat l'agressió l'empresa de bicicletes del país Forestal, de qui Masip és ambaixadora. "Ens va sorprendre, entristir molt i a la vegada ens va enfurismar conèixer el cas d'abús sexual que va patir l'Ares", arrenca el comunicat, que afegeix que "també és un xoc adonar-se que una cosa així pot passar en un esdeveniment de bicicleta de muntanya, perquè la BTT és un esport que ha de transmetre valors de diversió, felicitat i respecte, i ha de ser un lloc segur per a tothom". Per últim, el text clou que "l'Ares és una integrant molt apreciada de l'equip i compta amb tot el suport per afrontar aquest cas, i aprofitem la nostra plataforma per condemnar públicament els horribles fets que han sortit a la llum, confiant que tot el pes de la llei recaurà sobre els que haurien de caure i servir així d'exemple perquè casos com aquest no tornin a passar mai més".