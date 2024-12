Àlvar Calvo acaba 13è al segon eslàlom de Levi

Verificat per

Àlvar Calvo va ser el millor representant de la FAE al segon eslàlom FIS que l’equip masculí de tècnica va disputar a Levi (Finlàndia), on va assolir la 13a posició. La cursa va estar marcada per les condicions complicades que van provocar fins a 29 abandonaments, entre els quals els de la resta d’esquiadors de la federació, Àlex Rius, Xavier Cornella, Marc Fernández, Pirmin Estruga i Èric Ebri.

Pel que fa a Calvo, va tancar la primera mànega amb la catorzena posició i a la segona va fer el desè millor temps, situació que va deixar-lo en el combinat de totes dues baixades en tretzè lloc amb un temps d’1’00”54, a 3”60 del vencedor, el local Emil Keranen. Calvo, a més, va acabar a prop de millorar els seus punts FIS en eslàlom, ja que va fer-ne 45,75, quan en té actualment 40,04. Amb aquest eslàlom, l’equip masculí de tècnica posa el punt final a l’estada de Levi, on va disputar dos gegants i dos eslàloms.

També ahir, l’equip EEBE sub 19 va disputar un supergegant FIS a Val Gardena, a Itàlia, on va assolir resultats discrets, ja que Salva Cornella va ser 72è, Martí Llort va acabar 113è i Carlos Salinas va fer el 143è millor temps de 156 participants.

D’altra banda, Joan Verdú ja és a Beaver Creek, a Colorado (Estats Units), per preparar la seva estrena a la Copa del Món de gegant. Després de perdre’s l’estrena a Sölden per lesió, l’esquiador disputarà la primera cursa del curs diumenge, amb la primera mànega a les sis de la tarda i la segona a les nou de la nit (hora andorrana). Verdú ja ha estat entrenant aquests dies als Estats Units, per obtenir sensacions amb la neu americana abans de la prova de diumenge.