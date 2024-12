Tunde Olumuyiwa entrena amb l'equip i podria fitxar

Babatunde Olumuyiwa podria tornar a defensar la samarreta del MoraBanc Andorra com a reforç d’urgència per pal·liar les baixes que l’equip arrossega en el joc interior amb les lesions de Nacho Llovet i Ben Lammers. El pivot amb nacionalitat de Sierra Leone, que ja va militar dues temporades i mitja com a jugador tricolor entre el 2020 i el 2022, va incorporar-se ahir als entrenaments sota les ordres de Natxo Lezkano, i si el tècnic basc li acaba donant l’OK reforçarà l’equip com a mínim un mes. Així va confirmar-ho ahir el president de l’entitat, Gorka Aixàs, en una entrevista a Ràdio Nacional d’Andorra, on va explicar que en cas de rebre la llum verda del tècnic signarà un contracte d’un mes, amb l’opció d’ampliar-lo un altre mes. L’últim equip de Tunde va ser el Panteras de Aguascalientes, amb el qual va disputar 17 duels amb 17 minuts, 4,2 punts, 4,1 rebots i 6,1 de valoració mitjana, però està aturat des del 4 d’octubre, quan va disputar l’últim partit a l’Amèrica central.

Olumuyiwa va disputar gairebé un centenar de partits oficials al MoraBanc Andorra a la seva anterior etapa, al qual va arribar també com a solució d’emergència per reforçar el joc interior. Tunde va signar pels tricolors just abans de la fase final de València per acabar la temporada de l’esclat de la covid vistes les lesions de Diagne, Musli i Tyson Pérez, i la seva bona actuació en aquells cinc partits (va fer 6,6 punts, 5 rebots i 8,6 de valoració en 18’51” minuts de mitjana) li van valer seguir el curs següent al club i mantenir-se també a la temporada 2021-2022, l’última en què va jugar com a tricolor. El curs següent va signar pel BAXI Manresa, on va disputar 19 partits a la Lliga ACB amb 3,3 punts, 2,3 rebots i 3,2 de valoració en 13 minuts de mitjana. Aquella temporada, a més, va protagonitzar un incident extraesportiu després de patir un accident la nit de cap d’any i ser detingut posteriorment per haver donat positiu en alcoholèmia amb una taxa de 0,82 mil·ligrams per litre d’aire aspirat, fet que va comportar-li una sanció per part del club català. Un cop acabada aquella campanya, Olumuyiwa va deixar el bàsquet europeu i va fer les maletes cap al Japó per jugar a les files del Yokohama de la tercera categoria del país nipó, on va estar set mesos abans de tornar a fer les maletes i marxar a Mèxic.

Sobre la possible incorporació d’Olumuyiwa, el president del MoraBanc, Gorka Aixàs, va assenyalar que “crec que és un jugador amb unes característiques que ens podran ajudar, la seva energia, el rebot, crec que ens donarà una rotació més de qualitat interior que amb un perfil diferent dels que avui tenim”, i va afegir que “ve d’un bàsquet més de segon nivell i no s’acaba de saber en quin punt està”.

VIATGE A MANRESA

El club va anunciar ahir que organitzarà un viatge a Manresa per al duel que el MoraBanc hi disputarà dissabte 14 a les 18.00 hores. El cost del bus (que sortirà a les 14.30 hores del Poliesportiu) i l’entrada serà de 45 euros i serà necessari cobrir un mínim de places per tirar endavant el desplaçament. La inscripció pot fer-se al lloc web del club.