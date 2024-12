Segon lloc d’Adrià Regada a la Copa Catalana de ciclocròs a Vic

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Adrià Regada va pujar al podi sub 23 després de ser segon a l’11a edició del Gran Premi Ciclocròs Ciutat de Vic, cursa puntuable per a la Copa Catalana de ciclocròs. El corredor de l’Alea Caja Rural (equip filial del Caja Rural) va ser cinquè de la general en una cursa que va comptar amb un gran nivell i que va tenir el triomf absolut de Jofre Cullell, participant habitual a la Copa del Món de BTT.

Entre els sub 23, Regada va acabar segon a tot just 32 segons del vencedor de la prova, el català Adrià Franquesa, de l’equip Finisher Kern Pharma, que va superar el ciclista tricolor i Pau Pujol, que va tancar el podi. Després de quedar-se a tocar del podi a la Seu d’Urgell, on va ser quart, a Vic va poder assolir els llocs d’honor.

Ara Regada se centrarà de nou en la ruta amb l’Alea Caja Rural, amb el qual farà una primera concentració de pretemporada pròximament.