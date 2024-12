Olumuyiwa entrena amb el MoraBanc

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El pivot Babatunde Olumuyiwa ha començat a entrenar avui amb el MoraBanc Andorra i podria incorporar-se a l'equip de manera temporal per suplir les baixes en el joc interior de Llovet i Lammers. Així ho ha afirmat el president del club, Gorka Aixàs, en una entrevista a RNA. El de Sierra Leona va militar ja dues temporades i mitja al club després d'arribar al 2020 per disputar la fase final a València, i jugar els dos següents cursos com a tricolor, amb una mitjana de 5 punts, 4,6 rebots i 7,8 crèdits de valoració. El seu últim equip ha estat el Panteras de Mèxic, i en cas de que Natxo Lezkano beneeixi la seva incorporació, fitxarà pel club de manera temporal amb un contracte d'un mes fix, i un mes més de variable.