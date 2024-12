El MoraBanc es treu un pes de sobre amb la victòria davant del Girona

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra va sumar dissabte la quarta victòria del curs al vèncer a Girona, un triomf que des del vestidor tricolor van admetre que servia per treure’s un pes de sobre després de la mala dinàmica que arrossegava l’equip i dels problemes amb les lesions. “Era una victòria molt necessària, molt important i també bàsica per treure’ns la dinàmica que anàvem arrossegant”, va assenyalar Felipe dos Anjos, que va afegir que “hem fet un cop de puny sobre la taula i hem pogut treure la victòria”. En la mateixa línia, Chumi Ortega va destacar que “era molt important sobretot per les baixes que teníem, i hem tirat endavant un partit molt meritori”.

El MoraBanc tanca la novena jornada de l’ACB a mitja taula, a una victòria de les posicions que donen accés a la Copa, i amb dues de marge sobre el descens.