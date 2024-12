L'FC Andorra deixa escapar el triomf en dos minuts (3-2)

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra va tornar a ser víctima dels seus propis fantasmes i d’un amarg déjà-vu al camp de la Gimnàstica Segoviana. No és la primera vegada que l’equip tricolor es desinfla de manera terminal en l’ocàs d’un partit, quan després d’haver protagonitzat la tasca principal –avançar-se en el marcador– acaba llençant per l’aigüera una victòria que era blat, ben lligada i al sac. A La Albuera, contra la Sego, la història es va escriure amb traç gruixut i un desenllaç difícil d’assimilar: dos gols encaixats al 94’ i 96’ per acabar cedint una derrota tan inexplicable com feridora (3-2).