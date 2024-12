Inter i Ranger’s empaten al duel directe i tot segueix igual a la Lliga Multisegur

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ranger’s segueix com a líder de la Lliga Multisegur Assegurances amb un punt de marge respecte a l’Inter Escaldes després que l’esperat duel directe entre tots dos equips acabés sense gols a la primera jornada de la segona volta de la competició. També van empatar sense gols Atlètic Escaldes i FC Santa Coloma, que arribaven en tercer i quart lloc, i que no van poder aprofitar la igualada dels dos primers per retallar diferències amb el líder. Després de la jornada del cap de setmana, el nou quart classificat (tot i que empatat a punts amb l’FC Santa Coloma) és l’UE Santa Coloma, que va desfer-se 2-0 del Penya Encarnada amb els gols de Franco González i Bilal El Bakkali.

A la resta de partits de la jornada, l’FC Ordino va imposar-se 2-1 a l’FS la Massana amb gols de Bryan i Borja, i el Pas de la Casa va superar 1-0 l’Esperança amb un gol de Salguero al 85.