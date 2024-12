El MoraBanc suma a Girona la quarta victòria (85-98)

Publicat per Marc Basco Girona -enviat especial- Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra va sumar la quarta victòria de la temporada després d’imposar-se a domicili al Bàsquet Girona per 85-98, i va trencar així en sec la ratxa de tres derrotes seguides. Tot i arribar a Girona en quadre, els tricolors van exhibir-se per moments (com l’espectacular primer quart), i també van mostrar una cara no tan bona a estones. Però l’equip ahir va saber patir, i de valent, quan feia falta per acabar sumant un triomf tant terapèutic com necessari que permet esvair els fantasmes que començaven a planar. Perquè el que calia ahir era guanyar, i el MoraBanc ho va acabar aconseguint en un vespre d’exhibicions individuals, com les de Chougkaz i Evans, que van afegir-se a la del sospitós habitual Jerrick Harding.