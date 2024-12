L'FC Andorra s'immola a Segòvia (3-2)

Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

En un final de partit incomprensible, l'FC Andorra va deixar escapar un triomf que ja tenia absolutament lligat al camp de la Gimnàstica Segoviana. Un partit estrany on l'equip tricolor va encaixar l'1 a 0 al minut 51 i va saber remuntar després d'un quàdruple canvi i una reacció definida per Lautaro (1-1) i Nieto (1-2). Arribats al minut 90 i ja en temps afegit, Álvaro Peña frega l'1-3 i, en un sospir, Astray, de la Sego, fa de xilena l'empat a 2 (94') i quan passaven alguns segons del minut 96, una centrada desesperada de Diego Gómez l'aprofita Tellechea per, de cap, i aprofitant la passivitat de Clemente en la marca, fer el gol de la victòria pels locals (3-2). Un desenllaç inesperat i que encén les alarmes per un FC Andorra que al minut 92 era segon a la classificació i a cinc del líder i, en quatre minuts, ha sortit dels llocs de play-off. La propera jornada, el conjunt tricolor rebrà Osasuna Promeses a l'Estadi Nacional.

FC ANDORRA: Oier, Casadesús, Alende, Trigueros, Iván Rodríguez, Sergio Molina, Álvaro Peña, Clemente, Luismi, Cerdà i Nieto.

GIMNÀSTICA SEGOVIANA: Oliva, Hugo Marcos, Abel, Chupo, Palmero, Fer Llorente, De la Mata, Hugo Díaz, Berlanga, Davo i Javi Borrego.

CANVIS: Fernán per Davo (65’); Diego Gómez per Hugo Díaz (65’); Manu per De la Mata (75’); Tellechea per Hugo Marcos (76’) i Astray per J. Borrego (77’) -G. Segoviana-; Álvaro Martín per Casadesús (60’); Erik Morán per Trigueros (60’); Lautaro per Luismi (60’); Almpanis per Cerdà (60’) i Ndiaye per Almpanis (88’) - FC Andorra-

GOLS: 1-0, F. Llorente (51’); 1-1, Lautaro (62’); 1-2, Nieto (81’); 2-2, Astray (94’); 3-2, Tellechea (96’).

ÀRBITRE: Abraham Domínguez Cervantes (andalús)

TARGETES: Groga a Hugo Marcos i Chupo - G. Segoviana-; P. Trigueros, Cerdà, Luismi i Almpanis -FC Andorra-.

ESTADI: Municipal de l’Albuera, amb uns 2.100 espectadors.