L’FC Andorra busca rellançar-se a Segòvia

L’FC Andorra afronta avui el desplaçament al camp de la Gimnàstica Segoviana (12.00) amb la clara missió de refermar-se amb una victòria a La Albuera. A vuit punts de la Cultural Lleonesa, líder sòlid de la lliga, i amb un balanç que deixa massa dubtes —només una victòria en els últims set partits, tot i acumular-ne sis sense perdre—, l’equip dirigit per Ferran Costa necessita un triomf vitamínic i, sobretot, convincent allà on encara no ho ha fet ningú aquest curs.

“Hem de ser més contundents de cara a porteria, més enllà del control i la possessió”

“Ara som un equip molt difícil de batre i competitiu i estem preparats per guanyar partits” Ferran Costa, Entrenador de l'FC Andorra

El tècnic tricolor va deixar clar abans de viatjar que “hem de ser més contundents de cara a porteria. Controlar el joc i tenir possessió no ens garanteix la victòria, i això ho hem vist en partits com el d’Unionistas, en què malgrat tenir el 72% de possessió, no vam poder sumar els tres punts”. Una reflexió que esdevé el punt de partida d’un partit en què l’Andorra sap que no en tindrà prou amb dominar. Sobre la Gimnàstica Segoviana, 15è amb 15 punts i a un de les posicions de descens, Costa no va escatimar advertiments. “És un rival que lluita cada pilota i que fa de l’esforç col·lectiu la seva gran arma. Hem d’estar al 200% per superar-los”. Tot i el lògic respecte per la Sego, Costa manté el focus en el seu equip: “Tenim la qualitat i el compromís per guanyar. Veig l’equip en un moment en què hem anat consolidant moltes coses, en què és molt difícil de batre, és competitiu i crec que en aquesta línia d’evolució i de creixement estem preparats per fer un tram final fort, per guanyar partits i per ficar-nos en aquesta lluita a la part alta”. En aquest sentit, el tècnic tricolor va exposar que el grup es troba en el moment ideal “per situar-nos en una molt bona posició i en disposició de signar una molt bona primera volta”. La lesió de César Morgado serà corregida amb la titularitat de Trigueros, un dels ajustos esperats a l’onze inicial tricolor.