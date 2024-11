Pablo Trigueros tornarà demà a la titularitat contra la Segoviana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La derrota al Ruta de la Plata de Zamora del passat 12 d’octubre va deixar alguns damnificats en l’FC Andorra. Aquell va ser el dia que va provocar que un dels fins aleshores fixos en la pissarra de Costa, Pablo Trigueros, caigués de l’alineació per aparèixer només a la Copa, davant el Don Benito. Tot fa pensar que el panorama canviarà per al central manxec demà amb la Gimnàstica Segoviana i que, degut a l’absència per lesió de César Morgado, tornarà a ser titular en lliga més d’un mes i mig després fent parella amb Alende. Després del partit contra el Zamora, i excepte el duel de Copa on va jugar els 90 minuts, Trigueros només havia actuat 22 minuts a Ourense, en els darrers tres a casa contra el Barakaldo i 40 davant Unionistas, en marxar Morgado lesionat. En altres tres partits –Cultural Lleonesa, Reial Societat B i Nàstic– va resultar inèdit.