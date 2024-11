El MoraBanc vol retrobar-se amb el triomf a Girona

El MoraBanc Andorra torna a escena després de les finestres FIBA i ho farà aquest vespre (20.45 h) a Fontajau, davant el Bàsquet Girona. En el marc de la novena jornada de la Lliga Endesa, l’equip de Natxo Lezkano arriba marcat per les quatre baixes sensibles que afecten tant la direcció de joc –Rafa Luz i Ferran Bassas– com el múscul interior –Lammers i la darrera de Llovet– i amb la gairebé obligació de convertir la necessitat en virtut i en combustible competitiu. L’equip tricolor es presenta amb tres derrotes consecutives davant un Girona que només ha sumat dues victòries, totes a Fontajau on acostuma a mostrar la millor versió.

“No estem al nostre millor moment pel que fa a condicions per treballar. Acumulem molta gent fora dels entrenaments, ens és impossible ajuntar 10 jugadors per entrenar amb certa normalitat”, va lamentar el tècnic del MoraBanc, Natxo Lezkano. “Se’ns ha ajuntat tot al mateix moment, primer tres bases, ara dos pivots fora. És una època difícil però les coses venen així i ja està. Ens hem d’adaptar a qualsevol situació”, va afegir. Del rival, el Bàsquet Girona, Lezkano va destacar que “és un equip amb una alta qualitat atlètica en totes les posicions. Tenen jugadors amb molts punts a les mans, i serà prioritari que no juguin còmodes”, i va apuntar que, en defensa, “hem d’estar molt bé i incomodar el seu joc, perquè són capaços d’anotar en qualsevol situació”. Un aspecte que l’entrenador tricolor va subratllar és el classificatori: “És encara molt d’hora per valorar les classificacions i a la jornada 8 és encara circumstancial. Per a mi no té tanta importància i només estic pensant en què podem fer per guanyar el Girona”. Amb una rotació de nou jugadors més el jove Aaron Ganal, la pregunta del mercat era més obligada i Lezkano va reconèixer que “crec que anirem al mercat. Sabem la situació que tenim i haurem de portar algú”. Per part seva, Shannon Evans reconeix que “ens ha anat bé aquesta aturada per desconnectar una mica, però ara ens toca tornar a centrar-nos i posar-nos l’objectiu de sumar victòries entre cella i cella”, i va deixar clar que “hem de superar aquest mal moment i tractar d’intentar recuperar el bon joc”.

