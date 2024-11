El MoraBanc guanya a Girona (85-98)

Publicat per Marc Basco Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha sumat la quarta victòria del curs després d’imposar-se al Bàsquet Girona per 85-98 en un duel boig que ha servit per tallar la mala dinàmica de tres derrotes seguides en sec. Els tricolors han estat capaços de mostrar la millor cara, com la del 12-31 del primer quart, però també una de no tant bona, tot i que han sabut patir quan ha fet falta, i han acabat segellant la victòria al tram final.

El MoraBanc ha arrencat per la porta gran amb un 0-10 de sortida en tot just dos minuts i mig que ha obligat a Katsikaris a aturar el partit. I això que la cosa semblava que no pintava gaire bé després de que Chumi Ortega rebés un tap espectacular als sis segons. Però res més lluny de la realitat, i és que amb un encert espectacular des del triple, els tricolors han marxat 16 amunt (2-18) en un primer període que ha acabat amb un espectacular tram final dels homes de Lezkano fent mal des del triple (6/7 al primer quart), i amb la irrupció de jugadors a qui el tècnic tricolor demanava més a l’últim partit com Doumbouya i Dos Anjos per situar-se 12-31. Com era lògic, l’encert tricolor ha anat baixant, i el Girona ho ha aprofitat per acostar-se a 13 punts (21-33) després del 9-2 de sortida del segon període que ha obligat a Natxo Lezkano a demanar temps mort. El partit ha entrat en un moment de bogeria col·lectiva, tensió a la grada, ritme alt i imprecisions a totes dues bandes, i el més espavilat en aquest context ha estat el Girona, que ha semblat posar els nervis a can MoraBanc i ha baixat de la barrera psicològica dels deu punts marxant vuit avall al descans (36-44).

L’empanada tricolor ha seguit després de passar pels vestidors, amb un 6-1 local de sortida perquè el Girona es posés a només tres punts (42-45). I és que el MoraBanc ha caigut a la trampa gironina, i s’ha contagiat d’un ritme alt totalment innecessari i d’anada i tornada que no els beneficiava gens. Però els tricolors se n’anaven sortint amb algunes accions de talent individual d’Evans, Kuric o Harding per seguir manant, juntament amb vuit punts seguits de Chougkaz (57-67) per tancar el tercer quart amb un 63-72 al marcador. El Girona s’enganxava com una paparra cada cop que els de Natxo Lezkano provaven de trencar definitivament el partit i es posaven les botes amb les segones oportunitats aprofitant la superioritat d’alçada per les baixes tricolors. Però quan més falta feia, el MoraBanc ha tornat a mostrar la seva millor cara per encarrilar la victòria amb el +17 (68-85), Però si fos tant fàcil no seria el MoraBanc, i el Girona li ha posat emoció a la cosa amb l’ajuda també dels àrbitres, que havien carregat de faltes ben ràpid als tricolors. Però avui no es podia escapar, i així ha estat, amb el MoraBanc sumant el quart triomf del curs.

FITXA TÈCNICA:

Bàsquet Girona 85: Iroegbu (13), Durham (15), Sibande (0), Susinskas (3), Nnaji (10) –cinc inicial– Sorolla (8), Fjellerup (10), Howard (3), Juani Marcos (12), Sergi Martínez (5).

MoraBanc Andorra 98: Evans (18), Harding (20), Chumi O. (x), Chougkaz (18), Dos Anjos (10) –cinc inicial– Doumbouya (14), Kuric (9), Radicevic (0), Okoye (5).

Parcials: 12-31 (10’); 36-44 (20’); 63-72 (30’), 85-98(40’).

Àrbitres: Benjamín Jiménez, Francisco Araña i David Sánchez Benito.

Eliminats: Sense.

Pista: Fontajau, 4.689 espectadors.