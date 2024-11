El futur del segon equip de l’Andorra HC, de Tercera Catalana, en seriós perill

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip B de l’Andorra Hoquei Club, que milita al grup B de la Tercera Catalana, podria tenir els dies comptats. El filial tricolor no es va presentar al darrer compromís de lliga a la pista de l’Alcanyís CP per la falta d’efectius i, a banda de rebre la sanció de la pèrdua de punts i un resultat en contra de 10 a 0, la Federació Catalana de Patinatge (FCP) ha multat l’Andorra amb 150 euros per la incompareixença. A més, se li ha aplicat a l’equip andorrà la deducció d’un punt més en la competició i se l’emplaça al pagament del cost total de l’arbitratge, una quantitat de 150 euros més.

Més enllà de la situació i d’haver de satisfer una multa econòmica de 300 euros a la federació catalana, no es descarta cap desenllaç pel que fa al futur de l’equip, ja que no disposa de jugadors suficients per afrontar la competició i el proper partit que tenia programat tampoc el disputarà. L’Andorra HC B, a més, ja no apareix a la web de la FCP.