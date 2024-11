El VPC femení obrirà la segona fase contra el BUC

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de realitzar una prèvia fantàstica, el VPC Andorra femení ja té marcat el full de ruta a seguir per a la segona fase del campionat. Les noies de Jordi Fidalgo ja coneixen els rivals i el calendari per jugar la Divisió d’Honor Catalana, a la qual van accedir de manera brillant. Les tricolors, que van acabar com a primeres de grup i invictes amb quatre contundents victòries en quatre partits –davant Banyoles RC, INEF Lleida, Sant Cugat B i Tarragona– obriran la fase el 14 de desembre a Prada de Moles rebent el Barcelona Universitari Club (BUC). La segona jornada, el VPC visitarà l’INEF Lleida en el que serà el darrer partit de les andorranes abans d’acabar l’any natural i estrenaran el 2025, a la tercera jornada, rebent a Encamp el CEU de Barcelona. La primera volta quedarà tancada amb dos partits més, amb la visita de l’Ingennus Saragossa a final de gener i la visita al Cornellà Rugbi Club, el CRUC, el 2 de febrer.

El format serà de lligueta amb partits d’anada i tornada, que finalitzarà el 23 de març i on les quatre primeres classificades disputaran el play-off pel títol, amb semifinals i final.