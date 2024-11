Irineu Esteve obre la Copa del Món a Ruka

Irineu Esteve debuta aquest cap de setmana a la Copa del Món d’esquí de fons i ho farà a les dues curses de Ruka (Finlàndia), que tindran lloc avui i diumenge. Després de disputar les curses FIS de Beitostoelen (Noruega) i de mostrar un bon estat de forma, el fondista andorrà encetarà avui la temporada, als 10 quilòmetres clàssics, mentre que diumenge la prova serà de 20 quilòmetres estil patinador. “L’objectiu és confirmar les bones sensacions que va deixar a les curses de Beitostoelen”, va explicar Xabier del Val, responsable de la secció de la FAE. A més, l’inici de temporada està programat per agafar el ritme adequat per arribar en les millors condicions al Tour de Ski, que es disputa del 28 de desembre al 5 de gener, de manera íntegra a Itàlia.

“L’objectiu per a l’Irineu és confirmar les bones sensacions a Beitostoelen” Xabier del Val, Responsable de la FAE

GINA DEL RIO, A GOMS

Per part seva, Gina del Rio també es posarà els esquís per competir aquests dies, després de moltes setmanes d’entrenament combinant roller ski amb neu. L’andorrana debutarà a Goms, a les curses FIS corresponents a la Copa Suïssa. L’equip va arribar ahir a Goms, on la fondista disputarà demà una cursa esprint clàssica (1,5 km), mentre que diumenge serà a la sortida de la prova de 10 quilòmetres individual estil patinador. “L’objectiu d’aquestes carreres és finalitzar la preparació per tenir clars els últims detalls per a la FESA de la setmana vinent i la Copa del Món de Davos”, va comentar Del Val.

Després d’aquestes curses a Goms, Del Rio viatjarà a Itàlia per competir a la FESA Cup (Copa d’Europa) de Schlinig, on competirà a l’esprint –1,4 km en estil lliure divendres 6–, als 10 quilòmetres individuals en estil clàssic l’endemà i els 10 quilòmetres mass start en estil lliure diumenge 8. El següent pas per a la fondista serà la Copa del Món de Davos, del 13 al 15 de desembre.