Espot Miró nega cap acord amb la FAN per Guerra

Publicat per Ivan ÁlvarezPietat Martin Vivas Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’elecció de Xavier Espot Miró com a president del COA el 2 d’octubre passat portava, com a rerefons, la polèmica per la continuïtat de Toni Guerra com a secretari general de l’ens. El president de la FAN, Joan Clotet, volia impugnar les eleccions i obrir un procés judicial si Espot Miró mantenia Guerra a la junta, defensant un incompliment dels estatuts. Les intencions de Clotet, finalment, es van esvair per un suposat acord entre les dues parts per evitar el conflicte i que el COA comencés a treballar en el mandat amb els Jocs dels Petits Estats com a punt clau. Tot i això, el màxim mandatari de l’òrgan olímpic, Xavier Espot Miró, durant una entrevista al programa Parlem-ne, de Diari TV, va assegurar que “no vam fer cap acord amb el president de la FAN” i que “les relacions amb Joan Clotet i la Federació de Natació són absolutament normals”. Espot Miró va apuntar, per deixar clar l’afer Guerra, que “els dictàmens jurídics que vam demanar asseguraven que Guerra podia fer un altre mandat. S’ha estat massa injust amb ell i quan acabin els Jocs d’Andorra i s’hagi preparat el relleu deixarà definitivament el càrrec”.