Tony Cachafeiro competeix al Campionat Mundial IAME IWF de Zuera

Tony Cachafeiro competeix aquesta setmana al Campionat Mundial de kàrting IAME IWF. Tot i que no es tracta del campionat oficial de la FIA, hi participen molts dels millors pilots del món i se li dona una importància cabdal i el mateix valor per al palmarès que el Mundial oficial. Són cinc dies d’emocions intenses en què la seu on se celebra, enguany Zuera, es converteix en l’epicentre del kàrting mundial i donada l’extensa llista de participants, la competició s’allargarà fins dissabte vinent. Amb la disputa de les IWF, Cachafeiro tancarà una gran temporada que l’ha vist coronar-se com a campió de les proves internacionals LeCont Trophy i Hivern Kàrting, i on també ha lluitat fins a l’última volta pels títols d’Espanya i de la Comunitat Valenciana. El jove andorrà, amb 12 anys acabats de fer, prepara el desembarcament a la categoria júnior per al 2025, en què també se’l veurà més assíduament a l’escena internacional.