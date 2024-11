Nacho Llovet, nova baixa per lesió al MoraBanc

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Mentre la direcció esportiva del MoraBanc Andorra, encapçalada per Francesc Solana, seguia pentinant el mercat per acabar de decidir quines opcions hi havia sobre la taula per reforçar l’equip per la lesió de Ben Lammers, una nova lesió a la pintura trenca amb els plans de Natxo Lezkano. Un altre Nacho, Llovet, estarà fins a tres setmanes de baixa per una lesió a l’adductor llarg de la cama dreta, que deixa l’equipo tricolor –encara més– en quadre al joc interior, amb Dos Anjos com a únic pivot pur i amb Chougkaz com a únic quatre i Doumbouya, com a recurs per poder actuar a la zona. Així, Llovet es perdrà el matx contra el Bàsquet Girona a Fontajau de dissabte, en el retorn de la competició després de la finestra FIBA, on Lezkano tindrà fins a quatre baixes per lesió, i els enfrontaments davant Casademont Saragossa al Poliesportiu i la visita al Nou Congost per jugar contra el BAXI Manresa. Si les previsions es compleixen, el capità tricolor podria tornar el 22 de desembre al Palau Blaugrana davant el Barça.