El Cartagena, rival de l'FC Andorra a la Copa del Rei

L’FC Cartagena de Segona Divisió serà el rival de l’FC Andorra a la segona eliminatòria de la Copa del Rei, que es va sortejar ahir al Saló Luis Aragonés de la Ciutat del Futbol de Las Rozas, a Madrid. L’eliminatòria, a partit únic, es disputarà dijous vinent, 5 de desembre, a les 19.00 hores a l’Estadi Nacional i l’equip departamental, cuer de la categoria de plata del futbol espanyol, serà, així, el segon escull a la competició per al conjunt de Ferran Costa, que ja va eliminar el Don Benito. El gran al·licient, però, arribaria per a l’equip tricolor en cas d’eliminar l’Efesé i accedir a la següent ronda. Serien els setzens de final i l’FC Andorra s’asseguraria la presència d’un equip de Primera Divisió a l’Estadi Nacional i, un cop afegits al sorteig els quatre equips que disputen la Supercopa d’Espanya, hi hauria opcions que el pròxim rival fos el Barça o el Reial Madrid.

El sorteig va caure bé entre els estaments del club tricolor, prioritzant les opcions esportives per davant de la possibilitat que hagués tocat ara un conjunt de Primera Divisió o un altre Segona més atractiu. Per part seva, el director esportiu del Cartagena, Manuel Sánchez Breis, va reconèixer que “ens ha tocat un dels pitjors desplaçaments possibles tenint en compte el nostre calendari. L’Andorra té un nivell molt interessant i està lluitant per poder tornar l’any que ve al futbol professional. Serà un partit bonic i haurem d’estar ben atents si volem seguir endavant a la Copa”.

MORGADO, MES I MIG FORA

D’altra banda, César Morgado estarà unes sis setmanes fora dels plans del tècnic, Ferran Costa, per una lesió muscular. Les proves que es van practicar al central extremeny van detectar que durant el partit davant l’Unionistas va patir una lesió al bíceps femoral de la cama dreta i que el període de recuperació serà, aproximadament, de sis setmanes. Així, Morgado, un dels futbolistes imprescindibles per a Costa, no tornarà a jugar fins al pròxim 2025, o bé davant l’Arenteiro a fora o contra el Bilbao Athletic a l’Estadi Nacional per obrir la segona volta de campionat. De cara al pròxim partit de lliga, diumenge a les 12.00 hores al camp de la Gimnàstica Segoviana, Pablo Trigueros tornarà a la titularitat per fer parella a l’eix de la defensa amb Alende. L’altra opció, molt més remota, és que Ferran Costa aposti per Marc Bombardó d’inici per acompanyar el 23 tricolor al centre de la rereguarda.

EL GOL CONTRA L'UNIONISTAS ALLIBERA NIETO El darrer partit davant l’Unionistas, tot i l’empat, va deixar algunes coses positives a l’FC Andorra. Una d’elles, el primer gol de la temporada de Manu Nieto, curiosament signant d’un hat trick en el darrer partit que l’equip tricolor va jugar a casa davant el pròxim rival a la Copa, el Cartagena. El davanter andalús va permetre, amb el seu gol, rescatar un punt diumenge passat contra l’Unionistas i, de retruc, alliberar-se després de molts intents infructuosos d’estrenar-se. “Al fet de no haver marcat encara li he donat potser en el dia a dia una importància que al final m’ha acabat afectant i ha fet que em pressionés a mi mateix”, va explicar Nieto, que va assegurar que contra l’equip salmantí, tot i la celebració de ràbia, “tampoc em va causar una eufòria excessiva, eh?, i vaig viure el gol de manera molt natural”.



El davanter tricolor va ser molt sincer ahir abans de l’entrenament de l’equip i va deixar clar que “no he estat al meu millor nivell i sempre vull aportar el màxim a l’equip, des d’on sigui, d’inici o sortint des de la banqueta”. Per a Nieto, el primer gol ha de ser el preludi de molts més i va exposar que l’encert davant de porta “no és tant una qüestió de ratxes com de mentalitat. Ara sento que vull demostrar el que soc i continuo treballant i lluitant, ara amb menys pressió després d’haver-me estrenat No sé què vindrà a partir d’ara, però ara estic molt més segur de mi que fa cert temps”. En l’àmbit col·lectiu, l’Andorra es mostra molt sòlid en defensa, però segueix patint certa sequera ofensiva, amb només 12 gols en 14 partits. Un aspecte que, segons Nieto, “forma part d’un procés i el gol és un altre dels aspectes que també s’han de treballar”.