Ariadna Fenés rep el reconeixement d'Ordino al mèrit esportiu

L'atleta Ariadna Fenés ha rebut el reconeixement d'Ordino a la seva carrera esportiva, un guardó que ha recollit aquest dijous a la tarda al comú moments abans de la sessió ordinària de consell de la corporació. La corredora de curses de muntanya s'ha mostrat contenta i sorpresa envers el reconeixement. "No m'ho esperava, fa només uns dies que m'ho van comunicar. Estic supercontenta i orgullosa de la parròquia", ha declarat Fenés.

Aquest agraïment que ha volgut tenir el comú d'Ordino amb la jove esportista arriba just en una aturada per lesió. En un dels entrenaments, Fenés va patir una caiguda que l'ha deixat fora de les competicions per dues fractures i un edema ossi, en concret, a la tíbia i al genoll. "Que et reconeguin en moments difícils fa que vegis un futur i que pots continuar treballant per poder tornar a ser al davant" ha asseverat. La temporada ja la té perduda a causa de la lesió, una decisió que, en un inici, la va prendre amb "una mica de resignació"; però que amb el pas del temps ha vist que "són coses que passen". "Li ha passat a molta gent. És part de l'esport. Estic bé, acceptant-ho i lluitant per tornar al més aviat possible per estar a l'abril en molt bona forma" ha concretat.

Fenés no s'ha fixat cap data per a la seva tornada. Una decisió que sap que és "el millor que he pogut fer", ja que el no poder arribar als objectius fixats pot acabar afectant mentalment i està segura que se'ls fixarà quan "torni al 100%". Finalment, i demanada pels Jocs dels Petits Estats, l'atleta ha remarcat que és una cita prioritària en el seu calendari, la qual vol combinar amb la tornada a la muntanya. "La incògnita està quan podré tornar a competir. Segons això, lluitaré per poder fer la marca i poder estar als Jocs" ha conclòs, confirmant que participarà en una de les dues distàncies (5.000 i 10.000 metres).